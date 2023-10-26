Adıyaman’da işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak aktif işgücü programlarını uygulamak amacıyla üç ayda bir toplanan il istihdam ve mesleki eğitim kurulu, 2023 yılı dördüncü toplantısı gerçekleştirildi.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıda Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürü Mehmet Enver Özbek, kurumun 2023 yılında yapmış olduğu faaliyet ve çalışmaları içeren bir sunum yaparak, 2024 yılı için hazırlanan eğitim planı ile istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik uygulanacak çalışmalar hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi.

Toplantıda konuşan Vali Osman Varol, “İşgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik gerçekleştirilen işgücü yetiştirme ve mesleki eğitim programları kapsamında, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde 132 adet işbaşı eğitim programı açılmış olup, bu programlardan 904’ü erkek ve 993’ü kadın olmak üzere toplam bin 897 kişi yararlandırılarak mesleki bilgi becerilerinin arttırılmasına katkı sağlanmıştır.

Ayrıca Ocak-Eylül döneminde 46 toplum yararına program açılmış bu programlara 5 bin 797’si kadın ve 7 bin 453’ü erkek olmak üzere toplam 13 bin 250 kişi katılmıştır.

İlimizde meydana gelen deprem sonrası 2 bin 586 işverenimiz 17 bin 160 çalışan için kısa çalışma uygulaması isteğinde bulunmuş, 15 bin 598 çalışan için uygunluk verilmiş olup bu kişiler kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinden faydalandırılmışlardır. Bu çerçevede Eylül ayı sonu itibariyle 140 milyon 764 bin TL maddi destek sağlanmıştır. 2023 yılı Eylül ayı sonu itibarı ile aktif işgücü hizmetleri ve toplum yararına programlarınca toplam 178 program açılmış, bu programlardan 8 bin 357’si erkek ve 6 bin790’ı kadın olmak üzere toplam 15 bin 147 kişi yararlanmıştır. Bu programlar için katılımcılara yapılan ödeme tutarı, 517 milyon 633 bin TL olup, işsizlik sigortası çerçevesince yapılan 46 milyon 941 bin Türk lirası ödeme ile birlikte işgücü piyasasına toplam 705 milyon 338 bin Türk Lirası maddi destek sağlanmıştır. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları doğrultusunda 2024 yılında da işgücü ihtiyacının giderilmesine ve istihdamın arttırılmasına yönelik mesleki eğitim faaliyetlerine devam edilecektir” diye konuştu.