katılımı ile yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde düzenlenen İl İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapıldı. Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantı ilgili birim

İl İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında gerçekleşti.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi ‘Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler’ projeleriyle TÜBİTAK Türkiye finaline katıldı

Eskişehir Fatih Fen Lisesi ‘Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler’ projeleriyle TÜBİTAK Türkiye finaline katıldı

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