Adıyaman’da, kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesini ve vatandaşlara verilen kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı yaklaşım çerçevesinde sunabilmek amacıyla il idare şube başkanları toplantısı yapıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya, vali yardımcıları ve kurum müdürleri katıldı.

Kamu kurum ve kuruluşların deprem bölgesi olan ilde yaptığı faaliyet ve çalışmaların ele alındığı toplantıda, kamu kurum ve kuruluşları arasında diyaloğun artırılarak çalışmalarda koordinasyonun sağlanması, yapılan veya yapılacak olan işlerin gözden geçirilmesi, iş ve işlemlerin etkin ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması gibi konular değerlendirildi. Gerekli tedbirlerin alınması ve aksaklıkların giderilmesi hususunda Vali Osman Varol tarafından kurum amirlerine gerekli talimatlar verildi.