Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu, kış aylarının gelmesiyle hayvanların korunması, sorunların tespiti ve çözümleri karara bağlamak üzere toplandı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu, kış aylarının gelmesiyle hayvanların korunması, sorunların tespiti ve çözümleri karara bağlamak üzere toplandı.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, ilgili kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlendi.

Toplantı öncesi açıklama yapan Vali Kızılkaya, “Kış mevsiminde beslenme imkânı bulamayan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması, sahada görev yapan sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri olarak yerel hayvan koruma görevlilerinin seçimi, son günlerde gündeme gelen özellikle tehlikeli türlerin insan sağlık ve güvenliği açısından tehlike oluşturması nedeniyle bu türlere karşı alınacak tedbirlerle ilgili konuları görüşmek üzere bir araya geldik. Bu konularda görevli arkadaşlarımızın sunumları çerçevesinde sizlerin de görüşlerine başvurarak alınması gereken tedbirler ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi konusunda kurumlarımız ve görevlilerimizin bilgilendirilmesi noktasında gerekli kararlar alacağız” dedi.

Toplantıda, sokaktan toplanarak belediye tarafından Geçici Hayvan Bakımevinde aşılama, kısırlaştırma ve rehabilitasyonu yapılan sokak hayvanlarının tekrar alındığı ortama bırakılmasında karşılaşılan sorunlar, Bilecik’te bulunan petshopların denetimi yapılması için denetim elemanlarını görevlendirilmesi, sokak hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması gibi konular kurulda görüşülerek çözümleri karara bağlandı.

Toplantı kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin ele alınması ile sona erdi.