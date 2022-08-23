Bilecik’te İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızlkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Bilecik’te İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızlkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Bilecik Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve ilçe kaymakamları katılım sağladı. Düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısında; vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için alınan ve alınması gereken tedbirler ile il genelinde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.