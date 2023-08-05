İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Geri Gönderme Merkezlerinde İdari Gözetim Altındaki Yabancılara Sunulacak Sağlık Hizmetlerine İlişkin İş Birliği Protokolü” gereğince tüberküloz kontrol hizmetlerinin sunumunda karşılıklı koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla Geri Gönderme Merkezi ve İl Sağlık Müdürlüğü yönetimi arasında durum tespitinin yapılması ve sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Birgül İbişoğlu başkanlığında Verem Savaş Birimi koordinesinde düzenlenen ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Geri Göndermez Merkez 1-2 yöneticilerinin de katılım sağladığı bir toplantı yapıldı.

Toplantıda Erzurum’da bulunan düzensiz göçmenlerde tüberküloz hastalığının görülmesi durumunda kurumlar arasında yapılacak iş ve işlemler birlikte değerlendirilerek, konu hakkında iş birliğinin önemine değinildi. Toplantı, mevcut sorunların karşılıklı aktarılması ve önerilen çözüm önerilerinin tartışılmasıyla devam etti. Çözüme kavuşturulan konular hakkında kararlar belirlenecek taraflarca imza altına alındı ve toplantı doğal seyrinde tamamlandı.