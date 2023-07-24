İstanbul İl Göç İdaresi önünde bulunan sahipsiz şüpheli çanta, bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatıldı. Çantanın boş olduğu anlaşıldı.

Fatih Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul İl Göç İdaresi önünde bırakılan şüpheli çantaya polis ekipleri müdahale etti. Çevrede güvenlik çemberi oluşturan polis, bomba imha uzmanlarına haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, özel kıyafetlerini giyerek çantaya fünye bağladı. Büyük bir gürültü ile kontrollü bir şekilde patlatılan çantanın boş olduğu anlaşıldı.