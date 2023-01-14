Erzincan il genelindeki tüm 12. sınıf öğrencilerinin bilgi, beceri ve zaman kullanımını ölçmeyi sağlayan en önemli fırsat olan ortak deneme sınavı yapıldı.

Erzincan il genelindeki tüm 12. sınıf öğrencilerinin bilgi, beceri ve zaman kullanımını ölçmeyi sağlayan en önemli fırsat olan ortak deneme sınavı yapıldı.

Öğrencileri gerçek sınavlara hazırlayan provalar niteliğindeki deneme sınavlarının yapıldığı Atatürk MTAL ve Hezarfen Ahmet Çelebi MTAL’yi ziyaret edip uygulamayı yerinde gözlemleyen İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya geldi.

Gün, deneme sınavlarının adayların durumunu tespit noktasında belirleyici bir rol oynadığını bu nedenle tüm deneme sınavlarının dikkatle uygulanması gerektiğini ve öğrenciler tarafından ciddiyetle çözülmesi gerektiğini belirtip başarı dileklerini iletti.