Adıyaman İl Genel Meclis üyeleri Tekstil Kent Projesine destek veren maddeyi onayladı.

Adıyaman İl Genel Meclis üyeleri Tekstil Kent Projesine destek veren maddeyi onayladı.

Adıyaman’ın Besni, Sincik, Gerger ilçeleri ve Kahta’nın Akıncılar Beldesinde kurulacak olan Tekstil Kentlerle ilgili destek meclisten geçti. Başkan Mehmet Can Erdoğan başkanlığında toplanan meclis üyeleri Ekim Ayının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Gündemdeki maddelerin görüşüldüğü toplantıda İpek Yolu Kalkınma Ajansı’nın 3 ilçe ve 1 beldede uygulayacağı Tekstil Kent Projesi’ne destek ile ilgili madde görüşüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporun okunmasının ardından onaylanan madde ile ilgili konuşan Mehmet Can Erdoğan, “Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek ve istihdam edilebilirliğini sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yazılan proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Belediyelerin projesi olan Tekstil Kent Projesine bizde il özel idaresi olarak destek vereceğiz. Besni Belediyesi’ne 1 milyon, Akıncılar Belde Belediyesine 100 bin, Gerger Belediyesine 1 milyon 450 bin, Sincik Belediyesine 125 bin olmak üzere toplam 2 milyon 675 bin TL destek vereceğiz. İl genel meclis üyelerimizin istihdama verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.