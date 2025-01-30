Ardahan İl Genel Meclisince, İl Özel İdarenin güçlenmesi ve yatırımların daha hızlı bir şekilde sahaya yansıması için çalışmalara başladı.

İl Özel İdareye ait taş ocağının olmaması sahada kullanılan malzemenin dışarıdan parayla temin edilmesi çalışmaları yavaşlatırken durumun daha hızlı bir hale gelmesi için İl Genel Meclis üyeleri çalışmalara başladı. AK Parti ve CHP’li 13 İl Genel Meclis üyeleri Ardahan sınırları içerinde Balıkçılar köyü mevkiin de bulunan Taş Ocağının İl Özel İdare bünyesine alınması için ortak kararla çalışmalara hız başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Çıldır İl Genel Meclis Üyesi A.Rıfat Vural, ’’İl Özel İdaremiz saha çalışmalarında eksik kalmasının 2 sebebi var. Birincisi ham madde kum, agrega, çimento gibi konularda dışa bağımlı olarak çalışması ikincisi ise araç parkında olan eksiklikler. Biz 13 Meclis Üyesi olarak bu konuları ortak akıl ve kararla hareket ederek vatandaşlarımıza daha hızlı çözüm üretip, hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Öncelikle İl Özel İdaremizin özellikle asfalt yama ekipmanlarını tamamlamak için gerekli araçların alınması için karar alarak İl Özel İdaremize yetki verdik. 1 adet Greyder alımı için yine kararımızı alarak alım işlemlerinin başlamasını sağladık. Şimdi ise araç eksiklerimizin bir kısımının giderilmesinin ardından asıl ihtiyacımız olan çeşitli boylarda taş ve kum üretim tesisini İl Özel İdaremize kazandırmaktı ki bununla ilgilide tüm arkadaşlarımızla çalışmaya başladık. Şartların oluşması durumunda İl Özel İdaremizin en önemli sorunu olan Taş Ocağı eksikliğini giderip tüm köylerimize en iyi hizmetin en kısa zamanda çözülmesini sağlamış olacağız. Tabii çalışmalarımızda Ardahan Milletvekilimiz Kaan Koç beyin, Valimiz Hayrettin Çiçek Bey ve İl Genel Sekreterimiz M.Bilal Emin Beyin bizzat eşlik etmesi ve katkı sunması Ardahan adına oldukça memnun edici ve sevindirici bir durumdur. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Memleketimiz için en doğru kararları alarak ve uygulayarak halkımıza devletimizin sıcak elini hissettireceğiz. Bunun için görev süremiz boyunca çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz’’ dedi.