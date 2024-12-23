Giresun’un Çamoluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve 27 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden İl Genel Meclisi Üyesi Yakup Urtaç, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitiren Urtaç’ın cenazesi, İl Özel İdaresi önünde düzenlenen törenin ardından Çmoluk ilçesinin Yenice köyüne götürüldü.

Yenice Köyü Merkez Camii’nde, ikindi namazının ardından İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Urtaç, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Urtaç’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Çamoluk Belediye Başkanı Ergün Bakırhan, Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.