Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) üyeleri, Sinanpaşa’ya bağlı köy muhtarlarıyla bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi, çözüm yollarını değerlendirdi.

Meclis Başkanı Mehmet Siper’in başkanlığında düzenlenen toplantıya, Sinanpaşa Belediye Başkanı Tolga Yıldırım, İl Özel İdaresi yetkilileri, meclis üyeleri ve 24 köy muhtarı katıldı. Muhtarlar, altyapı, yol, su, tarımsal destekler, eğitim ve sağlık konularındaki taleplerini dile getirdi. İl Özel İdaresi yetkilileri, köy yolları, içme suyu ve kanalizasyon gibi projeler hakkında bilgi verdi, planlanan çalışmaları paylaştı. İl genel meclisi ve muhtarların ortak hareket etmesinin önemini vurguladı. Meclis Başkanı Mehmet Siper ise köylerin kalkınması için muhtarlarla düzenli temas halinde olacaklarını belirtti.

Toplantı sonunda, köylerin gelişimi için iş birliği içinde olunacağı, sorunların öncelik sırasına göre çözüleceği ifade edildi. Muhtarlar, toplantının verimli geçtiğini ve çözüm sürecini yakından takip edeceklerini belirtti. Görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi.