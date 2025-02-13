Çıldır İl Genel Meclis Üyesi A.Rıfat Vural ve Çıldırlı muhtarlar AK Parti Ardahan İl Başkanlığına seçilen Hakan Aydın’ı ziyaret etti.

AK Parti İl Binasında gerçekleşen ziyarette İl Genel Meclis Üyesi ve muhtarlar hayırlı olsun ve başarılar temennisinde bulundular. İl Başkanı Hakan Aydın’a Çıldır ve Köyleri hakkında genel bilgilendirme yapan İl Genel Meclis Üyesi A.Rıfat Vural ziyaret sonrası muhtarlarla birlikte Başkana Çıldır Gölü manzaralı tablo hediye ettiler.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Ardahan AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın, "İl Genel Meclis Üyemiz A.Rıfat Vural ve Çıldırlı Muhtarlarımıza bu nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah memleketimiz için eksik gördüğümüz işleri hep beraber elele verip çözüp tamamlayacağız. Çıldır bizim için önemli bir ilçemiz gerek turizm gerekse tarım ve hayvancılık anlamında. Gücümüz yettiği oranda ilçemize hizmet edeceğiz. Bu nazik ve güzel ziyaretten dolayı hepinize teşekkür ediyorum’’ dedi.