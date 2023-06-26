Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayarak, “Milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı zirveye çıkaran, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı bir Kurban Bayramı’nı daha, hep birlikte idrak etmenin huzur ve mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

Sözen, mesajında, " Bayramlar, ibadet görevlerimizi yerine getirmenin yanı sıra dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma günleridir. İnsanlar arasındaki sevgi, saygı ve kardeşliğin pekişmesine, birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olan bayramların, sosyal ve kültürel hayatımızda vazgeçilmez bir yeri vardır. Dolayısıyla bayramlar toplumumuzu bir arada tutan en önemli yapı taşlarındandır. Umutların yeşerdiği, iyiliklerin filizlendiği, dayanışmanın ve yardımlaşmanın arttığı bayram günlerini dayanışma ruhumuzu, kardeşlik hukukumuzu pekiştirecek bir fırsat olarak görmeliyiz. Bayramlar, yaşamımızı zenginleştirme ve renklendirmenin yanı sıra, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer vesiledir. Sevinçte ve üzüntüde yekvücut olduğumuz bu günlerde, milletimizin birlik ve beraberliği uğrunda eşsiz fedakârlıklarda bulunan aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerini ve gazilerimizi yalnız bırakmayarak bu huzur ortamını onlara borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Karabüklü hemşehrilerimin ve İslam âlemininKurban Bayramı’nı gönülden kutlar; bayramın ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim” ifadelerine yer verdi.