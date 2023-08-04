Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne tayini çıkan Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’ı mesai arkadaşları ve esnaflar yolcu etti.

Zonguldak’ta bir çok başarılı çalışmaya imza atan ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne tahine çıkan İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’ı mesai arkadaşları yalnız bırakmadı. Aktaş için konvoy düzenlendi. Konvoya, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler ve amirler katıldı. Konvoy öncesinde Aktaş esnafları ziyaret ederek veda etti. Ziyarette bir çok esnaf göz yaşlarına hakim olamadı.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, mesai arkadaşları ile vedalaşarak, konvoy eşliğinde Manisa’ya hareket etti. Konvoy, Aktaş’a Ilıksu’ya kadar eşlik etti.