Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın katılımıyla “Tanışma ve Esnaf-Sanatkarların Sorunları ve Çözüm Önerileri” İstişare Toplantısı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, AESOB’u ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. AESOB Başkanı Adlıhan Dere açılış konuşmasında, “Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak biz merkezde 37 ilçelerimizde 38 olmak üzere toplam 75 esnaf odamız ve yaklaşık 105 bin üye esnaf ve sanatkarımızla kocaman bir aileyiz. Şehrimizde her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyoruz. AESOB olarak biz evine ekmek götürebilmek için çalışan, alın teriyle kazanan, üreten, ticaretle uğraşan, ülkemize katma değer sağlayan tüm esnaf ve sanatkarlarımızın ve onların ailelerinin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Antalya’mız çok güzel bir şehir, fakat güzel olduğu kadar da zor. Dolayısıyla esnaf ve sanatkarlarımızın yaşamış olduğu bazı sorun ve sıkıntılar var. Bizler bugün burada bu sorun ve talepleri dile getirmek, çözüm önerilerini görüşmek amacıyla bir araya geldik” ifadelerini kullandı

İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ise, "Göreve geldiğimden itibaren her ortamda insan kaynaklı bir güvenlik konseptini hedeflediğimizi ifade ettim. Önceliğimiz olan kamu güvenliğini devletimizin, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü beşer eksenli hizmet anlayışıyla sağlamayı hedefliyoruz. Böylelikle Antalya halkına, vatandaşlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza en kaliteli hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Bu anlamda vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarabiliriz. Bu hedef doğrultusunda özellikle esnaf ve sanatkarlarımızın, tüm sivil toplum kuruluşlarımızın varlığının diri olmasını, hareketli ve işlevsel olmasını önemseyen bir teşkilatız. Yıllardır toplum destekli polislik veya katılımcı kolluk gibi çeşitli ifadelerle adlandırılan bu yönetim şeklini, Antalya şartlarını ve hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak iş birliği halinde siz işin sivil tarafı, biz işin resmi tarafı ve yönlendiricisi olarak hep beraber omuz omuza hayata geçireceğiz. Bu yönüyle katılımcı bir güvenlik anlayışı temenni ediyor, iş birliğine dayalı bir çalışma sistemi hedefliyorum. Emniyetle daha fazla diyalog halinde olarak toplumsal değerlerimizden uzaklaşmadan Antalya halkının huzur ve refahı için devlet ve millet birlikteliğini sağlamalıyız. Yakın zamanda Ahilik Haftası’nı kutladık. Bu anlayışta olduğu gibi eline, beline, diline sahip olan bir esnaf ve halk birlikteliği oluşturmalıyız. Milli, manevi ve ahlaki değerlerimizi önceleyen bir devlet bakış açısıyla birlikte çalışmalıyız” şeklinde konuştu.

Toplantının devamında Oda Başkanları tek tek söz alarak kendilerini tanıttı ve esnaf sanatkarların yaşamış olduğu sorunları ve talepleri aktardı.

Programa; Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın beraberinde Narkotik Suçlarla Mücadeleden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sertaç Neşe, Asayişten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Rasim Oymaağaç, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Kunduz, Trafik Denetleme Şube Müdürü İdris Kan ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar merkez ve ilçelerde bulunan toplam 75 esnaf oda başkanı katıldı.