Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevini 3 yıldır sürdüren ve geçtiğimiz günlerde açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Ali Temiz için veda gecesi düzenlendi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz 3 yıldır görev yaptığı kentten son çıkan atama kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Temiz için termal bir otelde veda yemeği verildi. Programa Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın yanı sıra milletvekilleri, vali yardımcıları, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Vali Yiğitbaşı, 3 yıldır yürüttüğü başarılı çalışmalar için Müdür Ali Temiz’e teşekkür etti.