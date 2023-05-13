Kütahya İl Temsilciliği’nin 2023 yılı faaliyet programı çerçevesinde düzenlediği kurum ve kuruluşlar arası masa tenisi il birinciliği müsabakalarında birinci olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü masa tenisi takımı Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i makamında ziyaret eden masa tenisi takımında yer alan öğretmenler Aziz Doğuş Arda, Gökhan Karadeniz, Mehmet Korkmaz ve Sezai Aydın, Müdür Başyiğit’e il şampiyonluğuna giden başarı süreçleri hakkında bilgi verdiler. Başyiğit, öğretmenleri tebrik ederek 10-12 Haziran tarihleri arasında Konya’nın Selçuklu ilçesinde yapılması planlanan Türkiye finallerinde başarılar diledi.