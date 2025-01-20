Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım geçtiğimiz günlerde düzenlenen ‘İstiklal Marşı’mızı Güzel Okuma Yarışmasında’ ve ‘Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması’nda il birincisi olan öğrencilerle bir araya gelerek hediye takdiminde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ‘İstiklal Marşı’mızı Güzel Okuma Yarışmasında’ Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nehir Temür’e ve ’Ortaokul’ kategorisinde yarışan Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması’nda’ İl birinciliğini hak kazanan Muhammed Mustafa Uygur’a tebrik ziyarettin de bulunarak başarılı öğrencilere hediye takdim etti.

Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, ortaokullar arasında yarışan ve il birinciliğini elde eden öğrencilerİ tebrik ederek, “Daha nice güzel başarılara" diyerek Yıldırım, “Üstün gayretlerinden dolayı öğrencimiz Nehir Temür’ü tebrik eder; Ankara’da yapılacak Türkiye Finallerinde başarılar dileriz. 8’inci sınıf öğrencileri ile sıcak sohbette bulundu. Yıldırım, ‘Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması’nda’ İl birinciliğini elde eden Muhammed Mustafa’yı tebrik ederek, belge ve hediye takdim ederek, ‘Bölge Finallerinde’ kendisine başarılar dileriz. Ayrıca bu güzel başarıya katkı sağlayan değerli yönetici, öğretmenlerimize ve velimize teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.