Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında yapılan ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma, Hutbe Okuma ve Ezan Okuma’ yarışmaları il birincileri İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilere Şube Müdürü Abdullah Kaya, okul idarecileri ve öğretmenleri de eşlik etti. Yapılan açıklamada, okulda yaklaşık 200 hafız bulunduğunu, ayrıca dünya şampiyonlukları ve Türkiye şampiyonlukları bulunan 27 güreşçi olduğunu ifade edilirken, Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin hem mesleki alanda hem spor alanında faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi. Öğrencilere hediyelerini takdim eden İl Müdürü Miraç Sünnetci; öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından ziyarete son verildi.