Kars genelinde spor ve kültürel başarının artırılmasına yönelik düzenlenen müsabakalarda Kağızman birçok alanda il bazında ödül kazandı.

Karsta düzenlenen yıldız kızlar voleybol turnuvasında Kağızman Atatürk ortaokulu öğrencileri bütün rakiplerini eleyerek birincilik kupasını kazandı. Diğer bir müsabaka olan Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu İmam Hatip Liseleri arası düzenlenen yarışmalar idi. Kağızman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri bu yarışmalarda birçok ödüle laik görüldüler. Kağızman Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinden Hasan Safa Sari Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma il birincisi, Gökberk Akşaş hafızlık il ikincisi, Mustafa Çelik ezanı güzel okuma il ikincisi, Fatıma Pelit Genç Nida Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma il üçüncülüğü ödüllerinin sahibi oldular.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.