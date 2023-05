AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, bir seçim sürecini daha huzur içerisinde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gün, milli hedefler etrafında Türkiye yüzyılı vizyonuyla büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa ve ihya etme vaktidir" dedi.

Yıldırım yaptığı açıklamada, "Kurulduğumuz günden bugüne girmiş olduğumuz her seçimde kendimizle yarıştık. Genel merkezimizin koordinasyonunda, teşkilatlarımızın gayretli ve disiplinli çalışması ile büyük ve güçlü Türkiye yolunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçilmiştir. Hemşerilerimizin her birine seçim dönemindeki anlayışları ve demokrasi şölenine katkıları, birlikte yarıştığımız siyasi parti temsilcilerine de siyasi nezaketleri vesilesi ile teşekkür ediyorum. Seçim süreçleri bir bayrak yarışıdır ve yarışma vakti geride kalmıştır. Gün, milli hedefler etrafında Türkiye yüzyılı vizyonuyla büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa ve ihya etme vaktidir. Gün ortak gayemiz Bilecik için üretme vaktidir. Şehrimizde yaşayan 228 bin 673 vatandaşımızın her birinin yanında ve hizmetinde olduğumuzun, bize destek veren vermeyen her vatandaşımıza kapımızın açık olduğunun bilinmesini isterim. Unutulmamalıdır ki, kazanan bir kez daha demokrasimiz, milletimiz ve hizmet etmekten onur duyduğumuz Bilecik’imiz ve ülkemiz olmuştur. Seçim sonuçlarının şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.