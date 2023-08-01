AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, bir takım temaslar için gittiği Pazaryeri’nde esnaf ve halk ile bir araya geldi.

İl Başkanı Yıldırım, AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve ilçe teşkilatı ile birlikte halkı ve esnafları ziyaret ettiler. Halk ile birebir ilgilenen Serkan Yıldırım ‘’Şu an önümüzde yerel seçimler var. Bizler de yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Tüm halkımızın eksiklerini, isteklerini yerine getirmek adına onlarla buluşuyor, onları dinliyoruz. Seçimlere tüm halkımız ile birlikte hazırlanıyoruz. Biz halkla halk bizle" dedi.