AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

İl Başkanı Yıldırım’a AK Parti İl Teşkilat Başkanı Servet Yılmaz eşlik etti. Hem esnafa hem de vatandaşa kulak veren İl Başkanı Yıldırım, onlarla hasbihal ederek sorun ve talepleri dinledi. Göreve geldiğinden bu yana esnaf ve vatandaşla iç içe olduğunu ifade eden İl Başkanı Yıldırım, “Esnafımızın sorunlarını, taleplerini dinledik. Biz hiçbir zaman sorunları çözümsüz bırakmadık. Talepleri gerekli mercilere ileteceğiz. AK Parti Bilecik İl Teşkilatı olarak her zaman sahalarda olduk ve olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.