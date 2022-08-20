AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu toplantısına katılan İl Başkanı Yıldırım, “2023’e giden yolda AK Kadınlarımıza güveniyoruz” dedi.

AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu toplantısına katılan İl Başkanı Yıldırım, “2023’e giden yolda AK Kadınlarımıza güveniyoruz” dedi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Koordinatörü Necati Karagöz ile birlikte AK Parti İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıya Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in yanı sıra AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı ve kadın kolları yönetim kurulu üyeleri tam kadroyla katıldı. 2023 seçimlerinin hedef alındığı toplantıda “Vatandaşlarımızla aramızdaki güçlü bağımız sayesinde girdiğimiz her mücadelede alnımızın akıyla çıkıyoruz. Bu bağı kurmada özellikle en büyük gücümüz kadın kollarımızdır. 2023’e giden yolda AK Kadınlarımıza güveniyoruz” dedi.