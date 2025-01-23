Türk Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Halil Vural  Başkan Yardımcısı Metin Gökkoca ile birlikte MERSINTIME Gazetesi'ni ziyaret etti.

Mersin ve İlçelerinde Sendikal faaliyetleri hakkında bilgi paylaşan İl Başkanı Halil Vural , '' Türk Sağlık-Sen olarak Mayıs ayında belirlenecek olan yetkili sendika olma sürecine kadar çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz.Hedefimiz Türk Sağlık-Sen olarak Mersin ve İlçelerindeki tüm kurumlarda yetkili sendika olmayı hedefliyoruz  '' dedi.

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Türk Sağlık-Sen olarak çalışmalarımıza verdiğiniz medya desteği için teşekkürü bir borç bildiklerini belirten Başkan Vural , MERSINTIME'a başarılar diledi.

MERSINTIME imtiyaz sahibi Aytur Gezer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek İl Başkanı Vural'ın nezdinde tüm sağlık çalışanlarına başarılar diledi.