AK Parti Kırşehir Milletvekili aday adayları il başkanlığında düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, programda seslendiği Milletvekili aday adaylarına ’adayımız belli adı da Recep Tayyip Erdoğan’ mesajını vererek aday kim olursa olsun Kırşehir’de herkesin birliktelik içerisinde olacağını belirtti. Ünsal: “Birkaç gün içinde adaylarımız açıklanacak. Ama bizim adayımız belli, onun adı Recep Tayyip Erdoğan. Onun yolunda onun açtığı bu yolda sizlerle yürümeye devam edeceğiz. Bu salonda bulunan tüm dava arkadaşlarım, bugüne kadar olduğu gibi adaylarımız açıklandıktan sonrada aynı inançla, kararlılıkla, azimle ve gayretle Cumhurbaşkanımız liderliğinde 2023 seçimlerinde omuz omuza çalışacağız" dedi.

Davaya hizmet etmenin inançla olacağını aktaran başkanı Ünsal, açıklamasında; "Daha güçlü bir Türkiye için AK Parti’den aday adayı olan ve AK Parti’deki heyecana destek veren kardeşlerimize teşekkür ediyorum. AK Parti olarak biz çok güçlü kadrolarız. Bugüne kadar bu kadrolar inandı ve başardı. Sizin gibi güçlü bir kadroyla güçlü bir ekiple seçimlerde çalışacağız ve yine kazanacağız. Adaylarımız belli olduktan sonra da yine aynı birlik, beraberlik ve dayanışma ile yüzyılın en önemli seçiminde hepinizin aktif rol almasını önemsiyorum. Sonuç ne olursa olsun küsmeden, kırılmadan bu davaya hepinizin sonuna kadar hizmet edeceğine inancım tamdır" diye konuştu.