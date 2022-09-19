Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer , maaş promosyonu konusunda çalışmalarının sürdüğünü , geçmişte elde ettikleri kazanımla nasıl defalarca üyelerini sevindirdilerse bu konuda da sevindireceklerini belirtti.

Sağlık -Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer , son günlerde gündemin 1. sırasında yer alan Banka Maaş Promosyonu konusunda yazılı basın açıklaması yaparak üyelerini yalan yanlış spekülatif bilgilere inanmamalarını istedi.

Özer yaptığı Basın açıklamasında şu görüşleri paylaştı ;

Kıymetli arkadaşlarım; Banka maaş promosyonu konusunda bilenin de , bilmiyenin de konuştuğu bir süreci hep birlikte yaşamaktayız. Bizler yetkili sendika olmanın sorumluluğu gereği sürece zarar verecek ,siz değerli mesai arkadaşlarımızda hayal kırıklığına sebeb olacak somut verilere dayanmayan magazinsel , asparagas günü kurtarmak amaçlı umut tacirliği yapmadık , yapamayız. İlkeli ve ahlaklı sendikacılık bunu gerektirir.

Öncelikle sizi biraz geçmişe götürmek istiyorum. Sendikamızın ilk kazanımlarından olan promosyon yasası ile bedelin tamamını personele dağıtılması hakkını kazanmıştık. Bildiğiniz gibi Mersin İl Sağlık Müdürlüğü promosyon ihalesi ilkinde 4900 TL gibi bir rakamla , ogünün şartlarında rekor bir sonuçla bitmişti. Daha sonra diğer illerin bu rakamı egale etmesi , yeni rakamların oluşması ve henüz gerçekleştirmenin olmaması sebebiyle , sendikamızın girişimleri ile Ankara’dan ilimize verilen yetki neticesinde ihale 5500 olarak güncellenmişti. O dönemde 1100 dolar yada 33 gram altına denk gelen bu rakamlara hepimiz sevinmiştik. Kimse eleştirmemiş , aksine bir çok kişi bizzat arayarak teşekkürlerini bildirmişti.

Şimdi ise bazı çevrelerin bilerek yada bilmeyerek sahaya yanlış bilgilendirme yaptığına şahit oluyoruz. O dönemde bir çok il promosyon süresini 5 yıl olarak belirlemiş, sahadan bize gelen talepte tek seferde en yüksek tutarın alınması için elimizden gelenin yapılması , süre sorulduğunda da , herkes en yüksek tutarı almak istediğini söylemişti ve bu süre ihaleye çıkmadan önce belirlenip tüm bankalara gönderilip , ihaleye davet edilmişti. O dönemde hiç kimse itiraz etmeyip aksine memnuniyetini bildirmişti.

Bizde sağlık çalışanlarımızı temsilen komisyondaki 5 kişiden biri olarak ihalenin rekabet ortamında gerçekleşmesi için ilimizdeki tüm bankalarla görüşerek elimizden geleni yaptık. Fakat bir ilin fiziki şartlarının rekabet ortamında etkili olduğunuda gördük. Yani ilimizdeki tüm ilçelerde özel bankaların yapılanmadığını ihaleye giren özel bankaların bunu göz önüne alarak , buralara ya ATM kurmaları yada ilçedeki devlet bankası ile ortak ATM anlaşması yaparak bedeli ihale bedelinden düşürdüğüne şahit olduk.

Pandemi tüm dünyayı sarmasının neticesinde , yine tüm dünyada etkili olan bir ekonomik krizde gerek enflasyon , gerekse yüksek faizle ülke olarakta etkilendik. Tüm bunlar bankaların kar marjlarının artmasına ve promosyon ihalelerine daha fazla ilgi duymalarına sebep oldu. İlk olarak ihalelerin 10 binli rakamları geçmesinden sonra (yaklaşık 1 yıl önce) yetkili sendika olarak girişimlere başladık. Bu süreçte üyelerimizden dilekçe almaya gerek duymadık. Çünkü üyelerimiz zaten üye olarak imza vermişlerdi. Tekrar ne imzası alacaktık?

Süreçte konunun iki muhattabından biri olan il Sağlık Müdürümüz ile yaptığımız görüşmede , müdürümüzünde bizimle aynı düşüncelere sahip olması bizleri sevindirdi. Sonrasında diğer muhattap Ziraat bankası ile yaptığımız görüşmelerde kendilerine Ankara’dan yetki gelirse güncelleme yada anlaşmalı fesih yapabileceklerini , isterlerse tek taraflı fesih yapılabileceğini söyledi. Sonrasında müdürlüğümüz ile yaptığımız görüşmede , tek taraflı fesihin geri ödemeden dolayı hem fiilen hemde hukuken imkansız olduğunu gördük. Fiilen emekli , tayin , istifa vb. sebeplerden , Hukuken de geri ödemenin promosyon şartnamesi gereği çalışanlarımızdan alınamayacağını söyledik. Geriye yeni bankanın bedeli ödemesi seçeneğini konuştuğumuzda bununda promosyon yasasına aykırı olduğunu , bedelin tamamının Çalışanlarımıza dağıtılması gerektiğini söyledik. Ayrıca sözleşme devam ederken hiç bir bankada teklif vermiyor.

Bütün bu süreçleri sizler adına takibini yaparken yalan yanlış sahayı kirletenlere de şahit olduk. Kimisi ihalenin fesih olduğunu , banka ve rakam vererek ihalenin sonuçlandığını söyleyenler bile oldu. Bizim için esas olan sizlerin güvenini muhafaza etmek ve bu konuda sizlerin sevincine vesile olabilmekti.

Bütün bu süreçler neticesinde güncelleme yada tek taraflı fesih konusunda , hukuki dahil tüm aşamaları değerlendirdik. İl Sağlık Müdürlüğümüzün de elinden geleni yaptığına şahit olduk. Türkiye’de 47 ilin Ziraatten maaş alması ve aynı şartları taşıması neticesinde düzenlemenin ancak Ankara’dan yapılabileceği , ilimizde müdürlüğümüzün elinden geleni yaptığını , bankanın da yetki geldiğinde kullanacağını gördük ve Ankara’da aylar öncesinden girişimlere başladık. Genel merkezimiz ve diğer illerdeki şubelerimizinde yaptığı görüşmeler devam etmekte olup , sürecin Sağlık Çalışanlarımız lehine sonuçlanması için mücadeleye devam ediyoruz. Daha önceki bir çok kazanımlarda sizlerin sevincine nasıl vesile olduysak inşallah burda da olacağız.

Hepinizi saygıyla selamlıyor, Şanı yüce olan Rabbimden bizleri sizlerin sevinçlerinize vesile kılmasını temenni ediyorum. Sağlıcakla kalın.