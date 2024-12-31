Eğitim Gücü Sendikası Mersin İl Başkanı Ali Keskin , '' Sendika olarak açtığımız ve kazandığımız davalar , diğer sendikalar tarafından emsal gösteriliyor '' dedi.

Eğitim Gücü Sendikası Mersin İl Başkanı Ali Keskin yaptığı yazılı açıklamada ,

Yüksek Lisans ve Doktora yapan öğretmenler ek derslerini %7-%20 artırımlı alıyorlar. Ancak 2023 toplu sözleşmede geçen ”Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti MADDE 8- (1) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenir” maddesi yüzünden mesai usulü çalışan çok sayıda formatör öğretmen, rehber öğretmen, müdür, müdür yardımcısı artırımlı ek ders ödemesinden faydalanamıyordu.

Sendika olarak , bu konuda açtığımız davalar ile öğretmenlerin mağduriyetlerini gidermeye devam ediyoruz. Mesai usulü çalışan öğretmenlerimiz, idarecilerimiz Yüksek Lisans veya Doktora yaptıklarında ek derslerini artırımlı alamıyorlardı. Bu konuda onlarca dava açtık kazandık. Danıştay’dan görüş istedik. Gelen cevapta da ek derslerin artırımlı ödenebileceği ifade edilmişti. Devlet zarara uğramasın diye mevzuat değişikliğine gidilerek davaya gerek kalmaksızın bu öğretmen ve idarecilerimizin ek derslerinin artırımlı ödenmesini Millî Eğitim Bakanlığı’ndan talep ettik. Ancak Bakanlık, toplu sözleşme maddesini işaret ederek mevzuat değişikliğine gidilemeyeceği, artırımlı ek ders ödenmeyeceği yönünde talebimize olumsuz cevap verdi.

Açılan her dava için devletin mahkeme ve vekâlet ücreti ödemek zorunda kaldığını söyleyen KESKİN, yetkili sendika toplu sözleşmedeki bu maddeye imza atmasaydı öğretmenlerin mağduriyeti ve kamu zararı meydana gelmeyecekti. Sendika olarak açtıkları davalar için üyelerinden hiçbir ücret talep etmediklerini söyledi. KESKİN; “Bakanlığın artırımlı ek ders ödenmeyeceği yönündeki cevabı üzerine Eğitim Gücü Sendikası olarak üyelerimiz için bireysel davalar açmaya başladık. Bu davalar için de üyelerimizden tek kuruş ücret talep etmiyoruz. Ancak Devlet, her davada mahkeme masrafı ve vekâlet ücreti ödemek zorunda kalmaktadır. Bu da bir kamu zararıdır.“ Dedi.

Toplu sözleşmede bu maddeye imza atan yetkili sendika da üyeleri için bu davaları açmaya başlamıştır. Bu konuda açtıkları davalarda bizim kazandığımız davaları emsal göstermektedirler. Sendikamız dışındaki sendikalar üyelerinden dava açma ücreti talep etmektedir. Toplu sözleşmeye imza atan yetkili sendika hem üyelerini hem de devleti zarara uğratmaktadır.

Yüksek Lisans veya Doktora yapmış, mesai usulü çalışan Müdür, Müdür Yardımcısı, Psikolojik Danışman/Rehber öğretmen üyeleri için açtıkları davaları tek tek kazandıklarını belirten KESKİN, “Mersin’de Mayıs ayından bugüne kadar 25 (yirmi beş) dava kazandıklarını, üyelerinin ek derslerini artırımlı almaya başladıklarını söyledi. Bu davalardan 1 müdür, 2 müdür yardımcısı, 5 RAM / Bilim Sanat Merkezi Psikolojik Danışman / Rehber öğretmen, 17 üyemiz de okullarda Psikolojik Danışman / Rehber öğretmen olarak çalışmaktadır.

Keskin ,Türkiye’nin ilk Apolitik sendikası olan Eğitim Gücü Sendikası olarak üyelerinin haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi.