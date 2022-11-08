Afyonkarahisar’da İl Afet ve Acil Durum Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda afet ve acil durum planları gözden geçirilirken aynı zamanda kış mevsimi tedbirleri de ele alındı.

Afyonkarahisar’da İl Afet ve Acil Durum Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda afet ve acil durum planları gözden geçirilirken aynı zamanda kış mevsimi tedbirleri de ele alındı.

Afyonkarahisar AFAD merkezinde Vali Yardımcısı Mehmet Keklik başkanlığında yapılan toplantıda kent genelinin afet ve acil durum planları gözden geçirildi. Ayrıca İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu tarafından gündeme alınan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde hazırlanan Afyonkarahisar Afet Müdahale Planı, Afet Yönetim Karar Destek Sistemi (AYDES) ve İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Eylemlerinin gerçekleştirme seviyesi ve kışa hazırlık tedbirleri de masaya yatırıldı. Türkiye genelinde 12 Kasım’da yapılması planlanan Büyük Türkiye Tatbikatı ile ilgili de istişarede bulunan katılımcılar, toplantının ardından, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha tatbikatını da takip edip değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya Garnizon ve İkmal Komutanı Vekili Hasan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İzmir Bölge Müdürü Levent Ardınç, Meteoroloji 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya, Antalya Ulaştırma ve Altyapı 6. Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Kargı, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz ve kurum yöneticileri katıldı.