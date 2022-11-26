İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat 2023’te İzmir’de düzenleyeceği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin hazırlık çalışmaları çerçevesinde son paydaş buluşması 1 Aralık’ta sanayici, tüccar ve esnaf grubu ile yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat 2023’te İzmir’de düzenleyeceği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin hazırlık çalışmaları çerçevesinde son paydaş buluşması 1 Aralık’ta sanayici, tüccar ve esnaf grubu ile yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Geleceğin Türkiye’sini inşa ediyoruz” sloganıyla Şubat 2023’te İzmir’de düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin hazırlık çalışmaları devam ediyor. Kongrenin ilk safhası olan paydaş buluşmalarında sona gelindi. Son paydaş buluşması 1 Aralık’ta Sanayici, Tüccar ve Esnaf Grubu ile yapılacak.

Deklarasyonlar kamuoyuyla paylaşılıyor

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi paydaş buluşmaları çerçevesinde Ağustos ayından bu yana çiftçi, işçi, sanayici, tüccar ve esnaf örgütlerinin katıldığı birçok oturum yapıldı. 4 Kasım ve 17 Kasım tarihlerindeki çiftçi ve işçi buluşmalarında hazırlanan deklarasyonlar kamuoyuyla paylaşıldı. 1 Aralık’ta yapılacak sanayici, tüccar ve esnaf grubu buluşmasının ardından üçüncü deklarasyon hazırlanmış olacak.

Uzman buluşmaları Ocak 2023’te

Paydaş buluşmalarının ardından 2023 yılının Ocak ayında “Geçmişimizi Anlıyoruz, Birbirimizden Razıyız, Doğamıza Dönüyoruz ve Geleceği Görüyoruz” başlıklı dört ayrı uzman buluşması yapılacak. Bu toplantılarda kendi alanında uzman birçok isim çiftçi, işçi, sanayici, tüccar ve esnaf temsilcilerinin hazırladıkları üç taslak deklarasyonu tartışacak. Uzman buluşmalarında ele alınan deklarasyonlar Şubat ayından ana kongreye sunulacak.

Şubat 2023’teki son adımda ise İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi yapılacak ve yeni yüzyılın tarım, çalışma hayatı, ekonomi, gibi birçok alanına yön verecek politika önerileri tüm Türkiye ile paylaşılmış olacak.

Kongrenin sekretaryası İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından yürütülüyor.