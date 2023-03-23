Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından Anadolu Üniversitesi’ne uzun yıllardır başarıyla hizmet eden emekli Fakülte Sekreter Vekili Mustafa Uylaş için “Emeklilik Kutlama Töreni” gerçekleştirildi.

İİBF Sergi Salonu’nda düzenlenen törene Anadolu Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Ethem Esen, İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. İsmail Onur Baycan ve Doç. Dr. Ozan Ağlargöz ile birlikte çok sayıda İİBF idari personeli katıldı.

“Uylaş, 40 yılı aşkın süredir büyük bir özveri ile hizmet verdi”

Anadolu Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, emekli Fakülte Sekreter Vekili Mustafa Uylaş’a mutlulukla ve sağlıkla geçecek bir emeklilik hayatı temenni ettiği konuşmasında şunları söyledi:

“Fakülte Sekreter Vekili Mustafa Uylaş, Anadolu Üniversitesi’nin çeşitli birimlerinde 40 yılı aşkın süredir büyük bir özveri ile hizmet verdi. Bugün ise verdiği hizmetleri güzel bir törenle noktalandı. Anadolu Üniversitesi’ndeki kariyerine 1982 yılında başlayan Uylaş’ın çalışma hayatına Akademi yıllarında başlayıp yine kökenini Akademi’nin oluşturduğu İİBF Fakültesi’nde tamamlamasının oldukça anlamı bir tesadüf olduğunu düşünüyorum. Uylaş’a yaşamının bu aşamasında ailesiyle birlikte sağlıklı ve mutlu yıllar geçirmesi temenni ediyorum.”

“Anadolu Üniversitesi’nin farklı birimlerinde görev yapma fırsatı yakaladım”

Anadolu Üniversitesi’nde 1982 yılında memur olarak çalışmaya başlayan emekli Fakülte Sekreter Vekili Mustafa Uylaş, törende yaptığı konuşmada, “Daktilograf, şeflik, şube müdürlüğü ve fakülte sekreterliği görevlerinde Anadolu Üniversitesi’nin farklı birimlerinde çalışma fırsatı yakaladım. İİBF’de çalıştığım görev süresince tüm çalışanların desteğini gördüm ve kendimi çok değerli hissettim. Emekli olsam da her konuda destek vermek için çalışma arkadaşlarıma bir telefon kadar yakınım. Emeklilik Kutlama Töreni için teşekkür ediyorum” dedi.

Tören, günün anısına plaket sunumu ve emeklilik pastasının kesilmesiyle sona erdi.