Ordu’da 13-16 Şubat tarihlerinde düzenlenen Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonada Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu İkra Gürpınar, genç bayanlar (A) kategorisinde kick light branşında 70 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Ordu’nun ev sahipliğinde, 13-16 Şubat 2025 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanlığı, Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Ordu Altınordu’da Başpehlivan Recep Kara Kapalı Spor Salonu’nda Kick Boks Gençler (Liseler Arası) Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. 72 ilden bin 200 sporcu, 150 antrenör, 45 hakem, idareci ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona büyük heyecana sahne oldu.

İkra Gürpınar, Türkiye şampiyonu oldu

Düzenlenen şampiyonada Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcularından İkra Gürpınar, Türkiye şampiyonu oldu. Gürpınar, genç bayanlar (A) kategorisinde kick light branşında 70 kg. final maçında rakibini yenerek Türkiye şampiyonluğunu elde etti.