Bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten biri kadın 2 kişi, Şırnak’ın Silopi ilçesinde jandarma ekiplerine teslim oldu. Şahıslar Aydın’a getirilerek aileleri ile buluşturuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile İstihbarat Komutanlığınca müşterek yürütülen ikna çalışmaları çerçevesinde ikna süreci uzmanları tarafından silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranma kayıtları bulunan ve BTÖ/PKK-KCK içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen; 2003 yılında terör örgütüne katılan M.İ. ile 1999 yılında terör örgütüne katılan L.A. olmak üzere 2 örgüt mensubunun Şırnak’ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olmaları sağlandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aktepe Hudut Karakolu’ndan teslim alınarak Aydın’a getirilen biri kadın 2 şahıs aileleri ile buluşturuldu.

Teslim olan terör örgütü mensuplarının gözaltı ve adli işlemlerinin Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütüldüğü öğrenildi.