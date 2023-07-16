Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), iklimlendirme ve soğutma sistemleri branşında sektörün ihtiyaç duyduğu vasıflı personel yetişiyor.

KO-MEK, istihdam branşlarına şimdi de iklimlendirme ve soğutma sistemlerini ekledi. Bu branşta yetişecek olan vatandaşlar, sektörün talep ettiği nitelikleri elde ederek, iklimlendirme alanında iş bulma şansına kavuşacak. İklimlendirme ve soğutma branşında şimdiye kadar yüzlerce kişiye eğitim vererek istihdama katkı sağladı.

Eğitimler teorik ve pratik olmak üzere iki aşamada gerçekleştiriliyor. Teorik eğitim çerçevesinde kursiyerlere, iklimlendirme cihazları montaj malzemelerinin hazırlanması ve montaj yeri kriterleri, komponentlerin tanıtılması, cihazların arızaları ve gaz kaynakları, iklimlendirme cihazlarının çalışma prensipleri, elektrik ve gaz devre şemalarının incelenmesi, cihazların çalışma şekilleri ve kullanım alanları, iklimlendirme cihazlarının ilk devreye alınması ve test işlemleri ile cihazların montajının yapılması ve izolasyonu konularında geniş kapsamlı bilgi aktarılıyor.

Kursiyerlerden Tolga Güneş, "10 yıldır klima üzerine çalışıyorum kendimi daha da geliştirip bilgilenmek için bu kursa katıldım. İyi ki KO-MEK’e gelmişim. Bizim klasik olarak bildiğimiz birçok bilgi aslında ya yanlış ya da eksikmiş, burada eksiklerimizi tamamlayarak iyi bir eğitim aldık. Bizim meslekte tecrübe ve bilgi çok önemli" dedi.