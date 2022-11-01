Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu katkıları ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Sivas AB Bilgi Merkezi organizasyonu ile İklim ve Gençlik Forumu düzenlendi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu katkıları ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Sivas AB Bilgi Merkezi organizasyonu ile İklim ve Gençlik Forumu düzenlendi.

Sivas TSO Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen ve İklim ve gençlik forumuna Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akademisyenleri Doç. Dr Murat Tokrası, Doç Dr. Sefer Darıcı Dr. Selçuk Yasin Yıldız ve Dr. Kürşad Özkaynar’ın moderatör olduğu programa Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri katıldı. AB Türkiye Gençlik Forumunda katılımcı gençlerin çözüm önerilerini içeren rapor Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna sunulacak.

Programla ilgili bilgi veren Sivas TSO AB Bilgi Merkezi sorumlusu Banu Konk, “Avrupa Birliği İklim Diplomasisi Haftası çerçevesinde gerçekleştirilecek kampanya ve etkinliklerle iklim değişikliği ile mücadeleye önemli bölgesel katkılar sağlanmaktadır. Bu çerçevede Avrupa Birliği Bilgi Merkezlerinin yer aldığı 19 ilde forumlar, sahil temizleme, konferans, seminer, bisiklet turu, ağaç dikimi gibi etkinlikler yapılmaktadır. Bizde, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sivas AB Bilgi Merkezi olarak İklim ve Gençlik Forumu etkinliğini gerçekleştirdik. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu finansal desteği ile düzenlenen forum etkinliğinde üniversite gençlerinin, iklim krizi ile ilgili karar vericilere yönelik yapıcı ve çözüm odaklı öneriler oluşturulmasına katkı sağlamak, iklim ile ilgili temalarda grup çalışmaları ve atölyeler düzenlendik. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Program sonunda SCÜ Çevre ve İklim Kulübü öğrencilerine katılım sertifikaları verildi.