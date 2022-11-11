Tepebaşı Belediyesi tarafından iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak için yürütülen Tepebaşı İklim Sözcüleri bu kez Çukurhisar Mahallesi’nde üreticiler ile bir araya geldi. Toplantıda üreticiler, iklim değişikliğinin tarıma etkileri hakkında bilgiler aldı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak için yürütülen Tepebaşı İklim Sözcüleri bu kez Çukurhisar Mahallesi’nde üreticiler ile bir araya geldi. Toplantıda üreticiler, iklim değişikliğinin tarıma etkileri hakkında bilgiler aldı.

Tepebaşı Belediyesi iklim değişikliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Tepebaşı İklim Sözcüleri programına katılan gönüllüler, Çukurhisar Mahallesi’nde üreticiler ile bir araya geldi. Buluşmada sözcüler, mahalle sakinlerine iklim değişikliği ve tarıma etkileri konusunda bilgiler aktardı. İklim sözcülerinden Ziraat Yüksek Mühendisi Zevaiddin Özcan, çiftçilere yaptığı sunumunda iklim değişikliğinin tarıma olan etkisi hakkında konuştu. Özcan, iklim değişikliğinin tarıma olan etkisi sebebi ile meydana gelen sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, şiddetli ve düzensiz yağışlar, fırtınalar, seller gibi konulara değinirken iklim değişikliğinin önüne geçilmesi ve iklim değişikliğine uyum için toprak hazırlığından hasada kadar alınabilecek önlemler konusunda da üreticileri aydınlattı. Ayrıca sera gazı salımının nasıl azaltılacağı, iklimsel gelişmelere ve yeni tarım uygulamalarına nasıl uyum sağlanacağı konusunda da açıklamalar yapıldı. Tasarruflu su kullanımının özellikleri ve uygulanabilirliği başlıklarının da tartışıldığı toplantıda, üreticiler de merak ettikleri konuları uzmanlarına sorma imkanı buldu.

Bilgilendirme toplantısına Çukurhisar Yeni Mahalle Muhtarı Fatih Ay ve Çukurhisar Hisar Mahalle Muhtarı Mustafa Omiş de katılarak İklim Sözcülerine teşekkür etti.