Tepebaşı Belediyesi tarafından iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak için yürütülen Tepebaşı İklim Sözcüleri bu kez kırsal mahalle sakini kadın üreticiler ile buluştu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak için yürütülen Tepebaşı İklim Sözcüleri bu kez kırsal mahalle sakini kadın üreticiler ile buluştu.

Tepebaşı İklim Sözcüleri programına katılan gönüllüler son olarak Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası projesine katılan kadın üreticiler ile bir araya geldi. Buluşmada sözcüler, mahalle sakinlerine iklim değişikliği ve tarıma etkileri konusunda bilgiler aktardı. İklim sözcülerinden Ziraat Yüksek Mühendisi Zevaiddin Özcan, çiftçilere yaptığı sunumunda iklim değişikliğinin tarıma olan etkisi hakkında konuştu. Özcan iklim değişikliğinin tarıma olan etkisi meydana gelen sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, şiddetli ve düzensiz yağışlar, fırtınalar, seller gibi konulara değinirken iklim değişikliğinin önüne geçilmesi ve iklim değişikliğine uyum için toprak hazırlığından hasada kadar alınabilecek önlemler konusunda da üreticileri aydınlattı. Ayrıca sera gazı salımının nasıl azaltılacağı, iklimsel gelişmelere ve yeni tarım uygulamalarına nasıl uyum sağlanacağı konusunda da açıklamalar yapıldı. Tasarruflu su kullanımının özellikleri ve uygulanabilirliği başlıklarının da tartışıldığı toplantıda, üreticiler de merak ettikleri konuları uzmanlarına sorma imkânı buldu. Bilgilendirme toplantısına katılan üreticiler, Tepebaşı İklim Sözcülerine teşekkür etti.

Üreticiler eğitimi faydalı buldu

Sabriye Bayraktar adlı üretici, “Çok faydalı oldu, bilmediklerimizi öğrendik. Bizim için çok faydalı, ben de kaçırmadım ve geldim. Tepebaşı Belediyesi’ne verdiği destekler için teşekkür ederim” dedi.

Emine Ünlüer ise “Çok memnunuz, bizim için iyi oluyor. Katılmaya da gayret gösteriyoruz. Ürün saklama, toprak işleme konusunda da faydalı bilgiler almıştık. Eskiden köyümüzden, evimizden çıkmazdık. Bu eğitimler çok faydalı, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bir diğer üretici Saliha Çavuş da “Bizim için çok faydalı. Mesela ben 35 yıllık üreticiyim kendi çapımda üretim yapıyordum. Ama bizim yüzeysel olarak bildiğimiz şeyler vardı. Biz bitkiye baktığımız zaman bitkinin su istediğini anlıyorduk ama kalıplaşmış bilgilerdi. Şimdi profesyonel olarak eğitim alıyoruz. Bu da bizim için daha iyi” diye konuştu.

Eğitimler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların 0 (222) 211 40 00 - 3353 numaralı telefondan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerine ulaşabileceği belirtildi.