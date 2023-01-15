Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Akın Kırbaş, ayıların kasım ve aralık aylarında kış uykusuna yatma eğiliminde olduklarını ancak iklim şartlarının değişmesi ve sonbahar mevsiminde yeterince beslenememelerinin ayıların kış uykusuna yatmalarını geciktirdiğini söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Akın Kırbaş, ayıların kasım ve aralık aylarında kış uykusuna yatma eğiliminde olduklarını ancak iklim şartlarının değişmesi ve sonbahar mevsiminde yeterince beslenememelerinin ayıların kış uykusuna yatmalarını geciktirdiğini söyledi.

İklim şartlarının değişmesi doğayı ve çevreyi etkilediği gibi yaban hayatını da olumsuz yönde etkiledi. Yozgat’ta hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve beklenen karın yağmaması doğal hayatı da etkiledi. Normal şartlarda kasım-aralık aylarında uykuya yatıp mart ve nisan aylarında uyanan ayılar, bu sene havaların mevsim sıcaklığının üstünde seyretmesi sonucu kış uykusuna yatamadı. Uzmanlar ise bu durumu hem ayılar hem de insanlar için bir tehdit olarak görüyor.

Mevsim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle kış uykusuna yatamayan ayıların beslenmek amacıyla yerleşim merkezlerine inebileceğini söyleyen Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Akın Kırbaş, “Yaban hayatı iklim değişikliğinden etkilenen bir süreci kapsıyor. Bunlar içerisinde ayıları da genelde ormanlık ve dağlık bölge yaşadıkları için mevsim değişiklikleri çok sık etkiliyor. Hayvanlar da hem barınma hem de beslenme yönünden ihtiyaçları olduğu için bunları da karşılamak için yerleşim bölgelerine inmek zorunda kalıyorlar. Tabii bu durumdan da vatandaşlarımız tedirgin oluyorlar. Bunun yanında hayvanların barınma alanlarının bizler tarafından daraltılması, ormanlık alanların tarıma dönüştürülmesi gibi işlevler de hayvanların yerleşim yerlerine inmelerine sebep olabiliyor.” dedi.

Ayıların artan sıcaklık ve yeterince beslenememeleri nedeniyle kış uykusuna yatmalarının geciktiğini de belirten Kırbaş, “Hayvanların barınma koşulları değiştiği için genelde boz aylar ekim ve aralık ayı dönemlerinde kış uykusuna yatma eğilimindedirler. Bu dönemdeki iklim değişiklikleri ayıların mutlaka kış uykusuna yatmalarını engelleyecektir. Diğer yaban hayvanları kurt, tilki, çakal için de aynı durumlar geçerli. Çünkü yoğun kış şartları nedeniyle özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi illerinde hayvanlar gıda, beslenme şartları dolayısıyla şehir merkezlerine inmek zorunda kalıyorlar” şeklinde konuştu.