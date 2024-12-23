Kastamonu’da düzenlenen 5. Uluslararası Posta Sanatı Sergisi’nde sanatçılar tarafından yapılan eserlerle iklim krizine dikkat çekildi.

Kastamonu Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından “İklim Krizi-Küresel Isınma” temalı 5. Uluslararası Posta Sanatı Sergisi gerçekleştirildi. Sanatseverlerin ziyaretine açılan sergi, 19 ülkeden 350 eseri bir araya getirerek, küresel ısınma ve iklim krizi konusunda farkındalık oluşturmayı ve kolektif bir bilinç oluşturarak harekete geçmeyi hedefliyor.

Sergideki eserler, sadece geleceğin karamsar tablosunu yansıtmakla kalmayıp, aynı zamanda bu zorlukların üstesinden gelmek için umut ve çözüm önerileri sunuyor.

Serginin açılışında konuşan Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Yıldır, sanatın toplumsal değişim ve farkındalık oluşturmadaki önemine dikkat çekerek, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Yıldır, serginin insanlığın ortak sorunlarına çözüm üretme noktasında önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Grafik Tasarımı Bölümü’nden Araştırma Görevlisi Dr. Sofya Cihan Canbolat ise, sanatın, çevresel ve sosyal tehditlere karşı evrensel bir bilinç oluşturmak için güçlü bir araç olduğunu belirtti.

Canbolat, serginin insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel yapıları üzerinde derin etkiler bırakan iklim krizine karşı toplumsal sorumluluğu hatırlatma amacını taşıdığını kaydetti.

Sergide yer alan eserler, küresel bir sorun etrafında birleşen insanlık mücadelesine katkıda bulunurken, birlikte hareket etmenin iklim krizinin üstesinden gelmekteki önemini vurguluyor. Sergi, izleyicilere hem zorlukların hem de çözüm yollarının bir parçası olma çağrısı yapıyor.

5. Uluslararası Posta Sanatı Sergisi, 27 Aralık tarihine kadar Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.