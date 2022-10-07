Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Günay’ın ‘Avrupa Birliği Dış Politikası ve İklim Krizi’ üzerine hazırladığı Jean Monnet Modülü projesi, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazandı. ‘EuforCliC Projesi’ çerçevesinde Avrupa Birliği dış politikası ve iklim krizi konusunda eğitim, araştırma ve yaygınlaştırma faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Günay’ın ‘Avrupa Birliği Dış Politikası ve İklim Krizi’ üzerine hazırladığı Jean Monnet Modülü projesi, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazandı. ‘EuforCliC Projesi’ çerçevesinde Avrupa Birliği dış politikası ve iklim krizi konusunda eğitim, araştırma ve yaygınlaştırma faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte Avrupa Birliği, ekonomik ve siyasi anlamda bir dönüşüme giriyor. Bu dönüşüm sürecinde, Avrupa Birliğinin diğer ülkelerle ilişkilerinin nasıl etkileneceği önem kazandı. Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Defne Günay’ın ‘Avrupa Birliği Dış Politikası ve İklim Krizi’ üzerine hazırladığı proje, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazandı. Jean Monnet Modülü projesi olan EuforCliC, hem Avrupa Birliği’ne aday ülke hem de gümrük birliği içerisinde olan Türkiye’deki kamu görevlileri, sivil toplum örgütleri, şirketler ve gençlerin bu konuda bilgi sahibi olmasını amaçlıyor.

Proje çerçevesinde, Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans öğrencilerine iletişim ve mühendislik gibi farklı disiplinlerden öğretim görevlileri ve uzmanlar tarafından “AB Dış Politikası ve İklim Krizi” dersi verilecek.

Lise öğrencilerinin ve gençlerin artan iklim değişikliğine karşı önlem alma ve AB’nin bu küresel iklim krizini nasıl ele aldığı konusunda farkındalığını artırmanın amaçlandığı projede, küresel iklim krizi konusunda gençler, sivil toplum aktörleri, politika yapıcılar ile fikir alışverişinde bulunmak ve onlardan gelecek geri bildirimler sayesinde akademisyenlerin becerilerini geliştirmek hedefleniyor. Proje ile Türkiye’de genel kamuoyunun iklim değişikliği ve iklim değişikliği siyasetinde küresel bir aktör olarak AB konusunda farkındalığının artırılması planlanıyor.