Bakü’de gerçekleşen COP29 İklim Zirvesi'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede uzun dönem stratejisini açıkladı. Yoğun katılımla gerçekleşen bu önemli toplantıyı Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) adına Genel Başkan Vekili İsmail Bayazıt da yakından takip etti.AZERBAYCAN (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı’nda (COP29) Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele vizyonunu ortaya koyan Uzun Dönem Yol Haritası’nı açıkladı. Bakan Kurum, 18 sektörde 89 stratejinin yer aldığı yol haritasının ‘azaltım’, ‘uyum’ ve bu iki konunun ortak noktalarının yer aldığı ‘yatay kesen konular’ adı altında toplandığına dikkat çekti.

Toplantıda Türkiye’nin “2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi”kapsamında hazırlanan stratejik plan ve yol haritası katılımcılarla paylaşıldı.

Bakan Kurum, konuşmasında finans kaynaklarına erişimin önemine dikkat çekerek, "İklim finansmanına erişim, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlanabilmesi için kritik önemdedir. COP29’u bu alanda bir dönüm noktası olarak görüyoruz" dedi.

Türkiye’nin, 18 sektörde hazırlanan 89 stratejiyle iklim mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini belirten Bakan Kurum, özellikle enerji ve sanayi sektörlerinde iddialı azaltım hedefleri ortaya koyduklarını vurguladı. Türkiye’nin yenilenebilir enerji payını artırma ve emisyonları azaltma hedeflerinden de bahseden Kurum, "Yenilenebilir enerjinin payını yüzde 50’ye, nükleer enerjinin payını yüzde 29’a çıkararak, ulusal çapta enerjimizin yüzde 80’ini karbonsuz hale getirmeyi planlıyoruz," dedi. Ayrıca, Türkiye'nin atık yönetimi, sürdürülebilir tarım ve ormanlık alanların genişletilmesine yönelik kapsamlı projeler geliştirdiğini aktardı.

COP31 ADAYLIĞI

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu Türkiye’nin COP31 başkanlık adaylığına da değinen Bakan Kurum, başkanlık sürecinde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında bir köprü olacaklarını, iklim adaleti çerçevesinde teknoloji ve finans akışını destekleyeceklerini söyledi.

Bakan Murat Kurum, konuşmasını Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde küresel işbirliği ve dayanışma çağrısıyla tamamladı.

Bakan Kurum, “İklim krizine karşı alacağımız kararların, ortak evimiz dünya için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum,” diyerek sözlerini noktaladı.

KGK, COP29 ZİRVESİNDE

Öte yandan bu önemli toplantıya Küresel Gazeteciler Konseyi adına Genel Başkan Vekili İsmail Bayazıt katıldı.

Bayazıt, zirveyi yerinde takip ederek, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığını ve kapsamlı yol haritasına ilişkin kamu diplomasisi adımlarını değerlendirdi.

Küresel Gazeteciler Konseyi bu önemli zirveyi yerinde takip eden tek uluslararası basın meslek örgütü olarak kayıtlara geçti.