Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İklim İzcileri programı çerçevesinde, TEMA Vakfı tarafından çocuklara yönelik çevre eğitimi düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen, çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci aşılamak amacıyla başlatılan ‘İklim İzcileri’ programı sürüyor. Çocuklarda özgüven, sorumluluk duygusu, liderlik, takım çalışması gibi becerilerin geliştirilmesinin hedeflendiği program, Vecihi Hürkuş Havacılık Parkı’nda düzenleniyor. Bu çerçevede, son olarak TEMA Vakfı tarafından çevre eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde TEMA Vakfı İl Temsilcisi Gürsel Gür ve gönüllüler tarafından izcilere TEMA Vakfı hakkında bilgi verildi. Ayrıca çevre sorunları, sıfır atık ve iklim değişikliği konuları anlatıldı. İzcilere bilgilendirici videolar izletilerek konuların pekiştirilmesi sağlanırken, farkındalık oluşturmak amacıyla da eğitim sonunda TEMA Vakfı gönüllüsü Murat Durukan tarafından doğa ve çevre üzerine konser gerçekleştirildi.

Aktiviteler Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda

Programda, izci lideri tarafından verilen izcilik eğitimi de devam ediyor. İzci selamı, oba çalışmaları ve oyunlar ile çocuklar izcilik öğrenirken keyifli bir şekilde zaman da geçirmiş oluyor. Temel izcilik çalışmaları ile ekip bilincinin kazandırılması ve çocukların yeteneklerini keşfetmek, geliştirmek, geziler ve kamplar ile çocukların yaşayarak öğrenmesini sağlamak da programın amaçları arasında yer alıyor.