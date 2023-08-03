Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İklim İzcileri programına katılan çocuklar izciliği ve doğayı öğrenmeye devam ediyor. Minik izciler, temmuz ayını da düzenlenen faaliyetler ile dolu dolu geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Tepebaşı İklim Sözcüleri Programı çerçevesinde, çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci aşılamak amacıyla başlatılan “İklim İzcileri” programı sürüyor.

Çocuklarda özgüven, sorumluluk duygusu, liderlik, takım çalışması gibi becerilerin geliştirilmesinin hedeflendiği programda, izcilik eğitimi de veriliyor. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda düzenlenen eğitimde temmuz ayı çalışmaları dolu dolu geçti. Temmuz ayı çalışmalarında izcilik nedir, izciliğin yan amaçları nelerdir ve bir izci ne yapar isimli videolar izlendi. Ayrıca dış alanda izci selamlama, tekmil verme ve oba oluşumları gösterildi. Geri kalan vakitte eğlenceli izci oyunları ve şarkıları tekrarlandı. İzci andı, şarkısı ve hitap biçimleri öğretildi. Çevremizi koruma amaçlı geri dönüşüm nedir, nasıl yapılmalıdır konuları hakkında dersler verildi. İzci oyunları ve tekerlemeleri öğretildi. Tepebaşı İklim İzcileri çalışmalarını Yeryüzü Ekoloji Okulu ve Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi’nde 2 grup şeklinde gerçekleşti. 42 iklim izcisiyle gerçekleşen atölyede, Yeryüzü Ekoloji Okulunda "Ortak Yaşam Arkadaşlarımız, Doğa ve Orman Uygulamaları" hakkında bilgi aktarılırken, Kağıt Geri dönüşüm Atölyesi’nde atık kağıtların geri kazanımı, uygulamalı olarak izcilere gösterildi.