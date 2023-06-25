Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İklim İzcileri programına katılan çocuklar izciliği ve doğayı öğrenmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Tepebaşı İklim Sözcüleri Programı çerçevesinde, çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci aşılamak amacıyla başlatılan ‘İklim İzcileri’ programı sürüyor. Çocuklarda özgüven, sorumluluk duygusu, liderlik, takım çalışması gibi becerilerin geliştirilmesinin hedeflendiği programda, izcilik eğitimi de veriliyor. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda düzenlenen eğitimde haziran ayı çalışmaları dolu dolu geçti. Haziran ayı çalışmaları çerçevesinde Yeryüzü Ekoloji Okulu’nu ziyaret eden izciler, doğa ile iç içe vakit geçirirken halat bağlama, merdiven ve salıncak yapımını öğrendiler. Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda bulunan gözlem evine tırmanış ve ipte yürüyüş yapan izciler, kompost yapımını da öğrendi. Çalışmalar çerçevesinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği’ne katılan izciler, Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, İklim Sözcüleri ile birlikte stantta yer aldı. İzciler ayrıca, şenlik alanında oba selamı, izci marşlarını tekrar ederek izci liderleri ile birlikte çadır kurulumu gerçekleştirdi. İklim İzcileri haziran ayının son haftasında ise çadır kurma ve toplama yarışları yapıldı. Telsiz kullanımı hakkında bilgiler alan izciler, uzaktan iletişim kurma, yer belirleme ve hitap şekillerini de öğrendi.

Temel izcilik çalışmaları ile ekip bilincinin kazandırılması ve çocukların yeteneklerini keşfetmek, geliştirmek, geziler ve kamplar ile çocukların yaşayarak öğrenmesini sağlamak da programın amaçları arasında yer alıyor. Program çerçevesinde Tepebaşı İklim Sözcüleri önderliğinde düzenlenen iklim ve enerji çalışmaları, iklim ve çevre ile ilgili önemli gün ve haftalara katılım, iklim ve çevre ile ilgili eğitim, proje çalışmaları ve sergiler, dijital bağımlılığı azaltmak amacı ile doğa ile iç içe sosyal ve etkili iletişim atölyeleri gerçekleştiriliyor.

Aktiviteler Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda

Yarışmalar ve oyunlar ile bedensel, ruhsal aktiviteler düzenlenecek olan program çerçevesinde, iklim ve çevreye yönelik eğitimler, atölyeler, teknik geziler gerçekleştirilecek. 10-15 yaş aralığında yaklaşık 30 öğrencinin yer aldığı program Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda başladı. Hava durumuna göre uygulamalı kamplar da Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda ya da doğayla iç içe başka alanlarda da yapılabilecek.