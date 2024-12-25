Bartın Üniversitesinde (BARÜ) gerçekleştirilen programda iklim değişikliğinin toplum sağlığı üzerindeki etkileri farklı boyutlarıyla ele alınırken bu etkilerin azaltılmasına yönelik sürdürülebilir çözümler değerlendirildi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen “2. Uluslararası Değişen Dünyada Çeşm-i Cihan Sağlık Kongresi”nde farklı kurum ve kuruluş ile üniversitelerden alanında uzman konuklar bir araya geldi. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen programda “Küresel İklim Değişikliğinde Sağlıklı Yaşam: Sürdürülebilir Çözümler” ana temasında yeni yönelimler paylaşıldı.

“Küresel iklim değişikliği ve sağlık konusundaki farkındalığı artırmak için çalışıyoruz”

Program açılışında konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Çelik, “Son yıllarda yaşadığımız pandemi, afetler ve bunların sonuçları, iklim değişikliğinin sadece çevresel değil, aynı zamanda sağlık ve sosyal açıdan da önemli olduğunu gösterdi. Küresel iklim değişikliği ve sağlık konusundaki farkındalığı artırmak, bilimsel bilgiyi yaymak ve yeni politikalar üretmek için hepimiz rol üstlenmeliyiz. Biz de bu kapsamda düzenlediğimiz kongre ile bilimsel bir çerçevede iklim değişikliğiyle mücadelede nasıl sürdürülebilir çözümler üretebileceğimizi, bireysel ve toplumsal düzeyde nasıl daha sağlıklı bir yaşam sürdürebileceğimizi tartışacağız” dedi.

İklim değişikliğinin çevre ve halk sağlığına etkileri konuşuldu

Ardından geçilen etkinlikte “İklim Değişikliğinin Küresel Sağlık Üzerine Etkileri” başlıklı oturumun moderatörlüğünü BARÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Elif Karahan yaparken konuşmacı olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisinden Doç. Dr. Tufan Nayir yer aldı. Doç. Dr. Nayir, iklim değişikliğinin halk sağlığına etkisi ve gıda kaynaklı hastalıklar hakkında bilgiler vererek iklim değişikliğinin Türkiye’de gelecek yıllarda sağlık alanındaki etkilerine yönelik yapılan araştırmanın detaylarını aktardı.

BARÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Zeynep Turhan ile Doç. Dr. Hacer Yalnız Dilcen’in moderatörlüğündeki “İklim Değişikliğinin Kadın ve Fetal Sağlık Üzerine Etkileri ve Sürdürülebilir Çözümler” oturumunda bilgiler verildi. Bu konuda Tayvan Ulusal Cheng Kung Üniversitesinden Dr. Sriyani Padmalatha iklim değişikliğinin kadın kanserlerine etkilerini, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden Prof. Dr. Sevgi Özsoy kadın üreme sağlığına etkilerini ve İtalya Perugia Üniversitesinden Prof. Dr. Gian Carlo Di Renzo ise maternal-fetal sağlığa etkilerini kapsamlı bir şekilde anlattı.

Öğleden sonraki oturum “İklim Değişikliğinin Mental Sağlık Üzerine Etkileri” konu başlığında BARÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Özge Özgür ile Doç. Dr. Ayfer Öztürk başkanlığında yapıldı. İngiltere Greenwich Üniversitesinden Doç. Dr. Panagiotis Pentaris “Pandemi Kaynaklı Kayıp ve Yas”ı incelerken Çukurova Üniversitesinden Doç. Dr. Çiçek Ediz “Toplum Ruh Sağlığına Yansımaları”ndan bahsetti. Aynı oturumda Kafkas Üniversitesinden Prof. Dr. Nihal Bostancı Daştan ise “Mental Sağlığın Sürdürülmesinde Küresel Çözüm Önerileri”ni katılımcılarla paylaştı.

İlk günün son oturumunda “İklim Değişikliğinin Çevre Sağlığına Etkileri ve Uyum Stratejileri” BARÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. İlknur Dolu ve Doç. Dr. Sinan Acar moderatörlüğünde ele alındı. Konuşmacı olarak ise Üsküp Kiril ve Metodi Üniversitesinden Prof. Dr. Mihail Kochubovski iklimin çevre sağlığına etkisi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Çevre Mühendisi Zeynep Sayaroğlu Karaboğa sağlıklı çevre ve atık yönetiminde sıfır atık uygulamaları ve BARÜ’den Doç. Dr. Abid Ustaoğlu yenilenebilir enerji kullanımı hakkında sunumlar yaptı.

Yeni yaklaşımlar ve sürdürülebilir çözüm önerileri aktarıldı

Kongrenin ikinci gününde sabah oturumu “İklim Değişikliğinin Kırılgan Gruplar Üzerine Etkileri ve Sürdürülebilir Çözümler” temasındaki sunumlar ile başladı. BARÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Ayfer Bayındır Çevik ile Dr. Öğr. Üyesi Burcu Küçükkaya moderatörlüğünde, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan Doç. Dr. Nejdiye Güngördü ve Prof. Dr. Serap Balcı iklim değişikliğinin yaşlılarda solunum sistemi sorunları ile çocuk sağlığındaki etkilerine yönelik sürdürülebilir çözüm önerilerini inceledi. Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Emine Özmete ise göçmenler üzerindeki etkilerine değindi.

Daha sonra BARÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Hanifi Dülger ile Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Çakır Koçak moderatörlüğünde Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Sultan Ayaz Alkaya “İklim Değişikliğine Uyumda Sağlık Okuryazarlığı” hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

“Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyumda İnovatif Çözüm Önerileri” de BARÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Hilal Uysal oturum başkanlığında, konuşmacı olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz tarafından güncel yaklaşımlar çerçevesinde anlatıldı.

Son olarak “Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zekâ Kullanımı İklim Değişikliğine Çözüm Olabilir Mi?” konusu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Çelik başkanlığında Amerika Alabama Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Aylin Akça Sümengen tarafından farklı perspektiflerle değerlendirildi.

İki gün boyunca uluslararası katılımla devam eden kongre sözlü bildirilerin sunulmasıyla sona erdi.