OEDAŞ, iklim değişikliğinin elektrik dağıtım hizmetlerine etkisini tespit edip gerekli önlemleri almak üzere bir çalıştay düzenledi.

OEDAŞ yöneticilerinin, teknik birimlerden ekiplerin ve iklim değişikliği alanında uzmanların katıldığı çalıştayda, mevcutta var olan ve yapılması planlanan tesislerin durumu, bakımı-onarımı gibi güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı için yapılan çalışmalara yönelik eylem planları ele alındı. Bu alandaki çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Enerji sektörünün iklim değişikliği ile mücadelede öncü olduğunun bilinci ile faaliyetlerimizi şekillendiriyoruz.” dedi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), iklim krizinin etkilerini azaltmak ve potansiyel risklere karşı önlem almak amacıyla bir çalıştay düzenledi. OEDAŞ yöneticileri ve sistem işletme, çevre, yatırım, dağıtım hizmetleri gibi teknik birimlerden ekiplerle iklim değişikliği alanındaki uzmanların da katıldığı çalıştayla OEDAŞ bu alandaki yeni eylem planı hazırlıklarına başladı.

Muzaffer Yalçın: “Mevcut durum ve gelecek senaryoları üzerinde çalışıyoruz”

Enerji sektörünün düşük karbon ekonomisine geçiş ve iklim değişikliği ile mücadele konularında öncü olduğunu söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Ülkemizde ve dünya genelinde etkileri her geçen gün daha fazla hissedilen iklim değişikliği sebebiyle oluşabilecek tüm riskleri, farklı birimlerden çalışma arkadaşlarımız ve alanında uzman kişilerle birlikte değerlendiriyor, bu alanda çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü elektrik dağıtım hizmetlerinin değişen yağış, sıcaklık ve rüzgar gibi iklim olaylarına bağlı parametrelerden daha az etkilenmesi için bir plan çerçevesinde çalışılması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda da dağıtım hatlarının yer altına taşınmasından, trafo ve iletim hatlarının bakımına kadar her süreci titizlikle ele alıyoruz. Düzenlediğimiz çalıştayda iklim değişikliğinin potansiyel etkilerini ve uygulanabilecek dayanıklılık önlemlerini çeşitli modeller üzerinden değerlendirdik. Hem mevcut durum hem de gelecek senaryoları üzerinde çalışıyoruz. Çalışmalarımıza yıl sonuna kadar devam edip, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında detaylı bir eylem planı oluşturacağız.” dedi.