Doğu Karadeniz Havza Yönetim Heyeti 2023 Yılı Toplantısı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Trabzon’da bir otelde düzenlenen toplantıya Vali Ustaoğlu’nun yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, DSİ 22. Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan, bölge illerin vali yardımcıları, il müdürleri ve ilgililer katıldı.

Toplantıda konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, “Bugün burada tüm insanlığı tehdit eden iklim değişikliğine bağlı yaşayacağımız sıkıntıları değerlendirmek, taşkın, heyelan ve sel gibi doğa olaylarına karşı alınacak tedbirleri görüşmek için bir araya geldik. İklim değişikliği dolayısıyla bölgemizde maalesef çok acı olaylar yaşandı. Birçok insanımızı heyelan ve sel olaylarında kaybettik. Bu acı olaylardan dolayı insanlar bölgesinden başka yerlere göç etmek zorunda kaldı. Bu yüzden bugün burada geçmişte yaşanan trajik olayların bir daha yaşanmaması için Doğu Karadeniz Havza Yönetimi Toplantısı düzenleyerek neler yapabiliriz, hangi adımları atabiliriz, bunu değerlendirmek istedik” dedi.

Bölge bazlı alınacak tedbirlerin önemine işaret eden Vali Ustaoğlu, “İklim değişikliği; ya ‘taşkın’ ya da ‘kuraklık’ getirebiliyor. Geleceğimizi tehdit eden iki önemli problemin insanımıza etkilerini azaltmak hedefimizdir. Bu iki problemi alacağımız tedbirlerle ortadan kaldırabiliriz. Karadeniz Bölgesi gür ormanları ve dere yataklarıyla öne çıkmaktadır. Turistler buralara bu zenginlikleri görmeye geliyor. İnsanların tercih ettiği bu bölgenin, taşkın ve heyelan gibi olumsuz olaylara maruz kalmamasını istiyoruz. Alınacak kararlar bu noktada bölgemiz açısından büyük önem arz ediyor. Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever ise "İklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerden biri Türkiye’dir. Ülkemizde meydana gelen taşkınların maliyeti çok fazla. Bu yüzden taşkının risklerini ortadan kaldıracak adımları ve tedbirleri çok önemli buluyoruz" şeklinde konuştu.

DSİ 22. Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan da, "İklim değişikliğinin bir sonucu olarak sıklığı ve şiddeti artan taşkınlara karşı özellikle yukarı havzalarda almış olduğumuz tedbirlerin başarıyla çalıştığını görüyoruz. Yenilikçi uygulamalarımızı Doğu Karadeniz Havzası’nda yaygınlaştırıyor ve taşkınlarla mücadelemizi bu doğrultuda sürdürüyoruz. Suyun son derece önemli olduğu günümüzde su hayattır, can almasın diyerek bölgemizdeki taşkın farkındalığını da artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.