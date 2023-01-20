Davos’ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’nda enflasyon, terör, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yanı sıra iklim değişikliğini de ele alan dünyanın en güçlü ve zengin isimlerinin zirveye, çevre kirliliğine neden olan özel jetleri ile gitmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Davos’ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’nda enflasyon, terör, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yanı sıra iklim değişikliğini de ele alan dünyanın en güçlü ve zengin isimlerinin zirveye, çevre kirliliğine neden olan özel jetleri ile gitmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 1971 yılından bu yana her yıl İsviçre’nin Davos kasabasında hükümet liderleri ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getiriyor. Liderlerin yanı sıra dünyanın en güçlü ve zengin isimlerinin buluştuğu Dünya Ekonomik Forumu bu yıl “Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği" teması ile 130 ülkeden 50’si hükümet ve devlet başkanı olmak üzere 2 bin 700’den fazla konuğu ağırlıyor. Rusya’nın girişinin yasaklandığı zirve boyunca iklim değişikliği, enflasyon, gıda güvenliği, Rusya-Ukrayna Savaşı ve terör gibi konular ele alındı. Ancak, dünya siyasetine ve ekonomisine yön veren isimlerin katıldığı zirvede iklim değişikliği ile mücadele masadaki konular arasında yer alsa da aslında mücadelenin masada kaldığı ifade ediliyor. Amsterdam merkezli çevreci kuruluş Greenpeace, Davos’a gelirken karbon yayan özel jetleri kullanan liderleri iklim değişikliği ile mücadelelerinde dürüst olmamakla ve “ikiyüzlülük” ile suçluyor.

Greenpeace Sözcüsü Klara Maria Schenk, açıklamasında, “Avrupa bugüne kadar kaydedilen en sıcak Ocak ayını yaşıyor. Dünyanın dört bir yanında yaşayan insanlar, ekstrem hava olayları ile mücadele ediyor. Ancak, en zengin ve güçlü isimler kapalı ardında iklim değişikliği ve eşitsizliği görüşecekleri Davos’a özel jetleri ile geldi” dedi.

Bin 40 özel jet 350 bin araç kadar karbon emisyonuna neden oluyor

Greenpeace tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen zirveye katılan isimlerin tercih ettiği özel jetlerin ciddi bir çevre kirliliğine neden olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, geçtiğimiz yıl Davos için havalimanına inen bin 40 özel jetin neden olduğu karbon emisyonunun ortalama 350 bin aracın neden olduğu emisyonla eşdeğer düzeyde. Ayrıca araştırma, özel jetlerle gerçekleştirilen seyahatlerin yüzde 53’ünün tren kullanılarak gerçekleştirilebilecek seyahatler olduğunu, yüzde 38’inin ise son derece kısa mesafeli uçuşlar olduğunu gözler önüne serdi.

Havalimanında park sorunu

Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak üzere İsviçre’ye gelen konuklar jetleri için park alanı bulmakta zorlandı. Duebendorf’taki İsviçre Hava Kuvvetleri Üssü’nde çok sayıda özel jet yan yana park ettiği görüldü. Zürih üzerinden foruma katılan isimlerin bazları ise jetlerini Zurih Havalimanı’na bıraktı. Zurih Havalimanı’ndaki özel jetler nedeniyle yoğunluk yaşandı.