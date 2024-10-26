Bartın Üniversitesinin (BARÜ) yürütücülüğünde hayata geçirilen Avrupa Birliği (AB) IPA II Çerçeve Anlaşmasıyla desteklenen proje kapsamındaki çalışmalar dış değerlendiriciler tarafından yerinde görüldü.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Avrupa Birliği (AB) IPA II Çerçeve Anlaşması kapsamında hazırladığı “İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri: Bartın’da Taşkın ve Su Kıtlığı Risklerinin Azaltılması” (BİRUS) Projesi kapsamında bir değerlendirme ziyareti gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığından İklim Değişikliği Uzmanı Dr. Ömer Öztürk ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Teknik Destek Ekibi Üyesi Barış Uysal’ın yer aldığı ziyarette, proje ilerleme süreçleri ile ilgili bilgiler verildi. İlk olarak BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’a makamında nezaket ziyaretinde bulunan değerlendirme ekibi, ardından Rektörlük Toplantı Salonunda proje ve süreçleriyle ilgili yapılan toplantıya katıldı. BİRUS Proje ekibinin de hazır bulunduğu toplantıda proje kapsamında yapılan çalışmalar aktiviteler üzerinden incelendi.

Yapılan sunumda “Bartın Çayı Havzası İçin Taşkın Erken Uyarı Sistemi Geliştirilmesi”, “İklim Değişikliği Uyum Stratejileri Üretmek İçin Haritalama ve Planlama Çalışmalarının Yürütülmesi”, “Yağmur Suyu Hasadı ve Yeşil Çatı Çözümlerinin Pilot Uygulamalarının Yapılması” ile “İklim Değişikliğinin Etkileri ve Mücadelesi ile İlgili Farkındalık Toplantıları” başlıklarında devam eden ve tamamlanan aktivite çalışmaları aktarıldı.

Rektörlük Binasında yer alan proje ofisini de ziyaret eden değerlendirme ekibi daha sonra yapılan çalışmaları yerinde görmek için uygulama alanlarına geçti. Bartın Merkez ve ilçelerde eş zamanlı yürütülen çalışmalarla aktivite 1 ile 2 kapsamında Sensör Lokasyonları ve Modeller için Haritaların Üretilmesi ile Havzada Sensör Ağı Kurulması, Hidrolojik ve Hidrodinamik Modellerin Kurulması, Mobil Taşkın İzleme Sisteminin Kurulması ve beraberinde veri toplama ile planlama/haritama gibi çalışmalara dair uygulamalar görüldü.

Ayrıca değerlendirme ekibine, aktivite 3 ile 4 kapsamında tamamlanan ve devam eden uygulamalarla ilgili sonuçlar aktarılarak proje paydaşları arasında uyum içerisinde devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. İklim değişikliğine uyum ve dayanımın artırılmasının amaçlandığı proje kapsamındaki değerlendirme süreci karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıyla tamamlandı.

Önemli bir projede iş birliği içerisinde oluşturulan stratejilerin adım adım hayata geçirdiklerini kaydeden Rektör Uzun, “İklim değişikliği alanında örnek olacak uygulamaları geliştirerek yarınlarımıza aktarmayı hedeflediğimiz projemizde çalışmalarımızı başarıyla ilerletiyoruz. Bilimsel yetkinliğimizi paydaşlarımızın tecrübeleriyle birleştiriyor, ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki hedeflerine değer katıyoruz. İklim değişikliğine karşı dayanıklılığın artırılması, Bartın Çayı Havzası su kaynaklarıyla ekosisteminin korunması ve iklim değişikliğine uyum ile birlikte farkındalığın daha yukarılara çıkarılması yönündeki gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle daha yaşanabilir yarınlar hedefinde gösterdikleri gayretler için BİRUS projesinin tüm bileşenlerine teşekkür ediyorum. Yakın ilgileri ve değerli paylaşımları için ise Dr. Ömer Öztürk ve Barış Uysal’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.